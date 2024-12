Les horaires de la Ville modifiés pour le temps des Fêtes

Pendant la période des Fêtes, l’horaire des bureaux de la Ville de Rivière-du-Loup et de divers services sera modifié, en raison des jours fériés. Les infrastructures de loisirs offriront quant à elles un accès élargi, dans le but de permettre aux gens de passer du bon temps en famille ou entre amis.

Ainsi, les édifices administratifs de même que la cour municipale seront ouverts jusqu’au lundi 23 décembre inclusivement, à 16 h 30, puis fermeront pour quelques jours. Ils rouvriront le vendredi 3 janvier 2025, dès 8 h 30. En tout temps, les citoyens peuvent composer le 418 862-2121 pour signaler une urgence municipale (refoulement d’égout, bris d’aqueduc, etc.). Une centrale d’appels restera en fonction en tout temps, même pendant les Fêtes, prête à intervenir si nécessaire.

La période des Fêtes entraîne également quelques ajustements dans le calendrier des collectes des matières résiduelles. Les citoyens du secteur Saint-François verront leurs collectes des mercredis 25 décembre et 1er janvier repoussées au lendemain, soit aux jeudis 26 décembre et 2 janvier. Quant au lieu d’enfouissement technique, il sera fermé les 25 décembre et 1er janvier, en plus de fermer à 12 h les 24, 27 et 31 décembre, ainsi que le 3 janvier.

POUR DE BELLES SORTIES EN FAMILLE

Puisque la période des Fêtes est l’occasion idéale pour profiter des nombreux services de loisirs offerts par la Ville, les horaires des installations culturelles et sportives seront bonifiés. Ainsi, les citoyens pourront faire trempette à la piscine du Cégep du 27 au 30 décembre, de 13 h 30 à 16 h, et du 2 au 4 janvier, de 13 h 30 à 16 h. Pour les personnes qui préfèrent se dépenser sur la glace plutôt que dans l’eau, des séances de patinage libre auront lieu au Centre Premier Tech les 22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre, ainsi que les 3, 4 et 5 janvier. Il sera aussi possible ces mêmes jours de se dégourdir les jambes sur la piste d’entraînement qui surplombe les gradins.

Le congé des Fêtes est également le moment idéal pour fréquenter la bibliothèque Françoise-Bédard. Ses portes seront ouvertes selon l’horaire habituel, à l’exception d’une fermeture du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier. Le Café créatif et la Ruche d’art suivront le même horaire.

ENTRE LES MAINS DE DAME NATURE

Pour les activités extérieures, comme la glissade Frontenac et les patinoires de quartier, il faudra se croiser les doigts. Pour que l’englacement des anneaux et des patinoires soit parfait, les températures froides doivent persister plusieurs jours. Pour la glissade, il faut compter quelques dizaines de centimètres de neige pour la fabriquer. Au grand dam des familles, les chances de les voir ouvrir dans les prochains jours sont minces.

La Ville invite donc tout le monde à patienter, et surtout, à ne pas circuler sur les glaces avant leur ouverture officielle, afin d’éviter d’endommager la surface et retarder le moment où tous pourront l’utiliser. Si dame Nature y met du sien et que ces activités peuvent être lancées pendant les vacances, des annonces seront faites sur la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire, ainsi que sur le site internet de la Ville.

Heureusement, beau temps, mauvais temps, les citoyens et leurs visiteurs pourront aller s’émerveiller devant le nouveau spectacle qui illuminera la falaise du parc des Chutes tous les soirs, dès la noirceur et jusqu’à 23 h. Tout le monde pourra aussi prendre part aux Défis givrés, un parcours ludique à réaliser en solo ou en groupe, dans les sentiers du parc des Chutes, dès le 20 décembre.