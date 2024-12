Unis pour contrer la précarité alimentaire

Vous aimeriez servir des bouchées raffinées pour impressionner — et régaler — votre tablée? Essayez ces pétoncles poêlés! INGRÉDIENTS (Pour 4 portions) • 8 pétoncles • Suprêmes d’un pamplemousse rose • 2 c. à soupe d’huile d’olive • 1 c. à thé de miel • 5 branches de romarin frais • 1/4 tasse de beurre • 4 ...