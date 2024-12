La messe de minuit sera diffusée en direct par MAtv

Vous cherchez une façon différente d’offrir des cadeaux à Noël? Voici quelques suggestions de dons ou d’actions significatives à envisager cette année : DONNEZ À UNE NOBLE CAUSE Certaines causes tiennent particulièrement à cœur à l’un de vos proches? Selon ses passions et ses valeurs, vous pourriez créer un véritable impact en faisant un don en ...