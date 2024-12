Des concerts de Noël féériques à l’ÉMAC

L’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup (ÉMAC) convie la population à ses incontournables concerts de Noël les 13 et 14 décembre, une véritable ode à la magie des fêtes. Ces événements musicaux, mettant en lumière le talent et la passion de ses élèves, promettent de rassembler petits et grands dans une ambiance chaleureuse et festive.

Le vendredi 13 décembre à 19 h, les élèves de Carey Brady ouvriront le bal avec une performance qui saura émerveiller les cœurs et préparer le public à un week-end riche en émotions. La fête se poursuivra le samedi 14 décembre dès 9 h avec des prestations tout en douceur des étudiants de Ninon Perrin et de l’Éveil musical, suivi à 10 h par les élèves de Jean-Marc Pilon et la Chorale Interculturelle, une alliance harmonieuse qui reflète la richesse culturelle de notre région.

À 11 h 25, ce sera au tour des étudiants de Rino Bélanger, Mathilde Côté-Toulgoat et Émile Gosselin de briller sur scène avec des interprétations saisissantes. Enfin, à 13 h 15, les élèves de Rose-Line Bérubé, Stéphane Bernardon, William Guay et Angel Blanco couronneront cette journée musicale d’une intensité et d’une beauté inoubliables.

Ces concerts se dérouleront dans la salle de spectacles de l’ÉMAC, au 75, rue Sainte-Anne à Rivière-du-Loup. L’entrée, à contribution volontaire, offre à tous la chance de découvrir et d’encourager les efforts remarquables des élèves de l’école.

Pour les amateurs qui ne pourraient se joindre sur place, chaque performance sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l’ÉMAC. C’est donc une occasion de vivre la magie des Fêtes depuis le confort de son foyer.