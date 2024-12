LAFéérie des Fêtes au centre-ville de Rivière-du-Loup débute ce week-end. Du 7 au 20 décembre, préparez-vous à vivre la frénésie des Fêtes en plein cœur de la ville!

Dès le 7 décembre, une journée d’activités envahira le centre-ville. Sur le site de la Plage urbaine, entre le bistro l’Intercolonial et la P’tite Grenouille, venez rencontrer le Père Noël et récupérer votre cadeau personnalisé entre 10 h et 12 h, puis entre 13 h et 15 h.

Profitez-en pour découvrir un nouveau jeu de Guess Who géant, sur le thème des films classiques de Noël, accompagné d’un délicieux chocolat chaud, avant de poursuivre vos emplettes rue Lafontaine, en écoutant la chorale des étudiants de l’option Arts-Études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

En parallèle, la traditionnelle activité Portrait de famille se déroulera dans les jardins du Groupe Lebel. Quelques places sont encore disponibles. Rendez-vous sur la page Facebook d’Espace Centre-ville pour réserver la vôtre.

Encore cette année, un lutin taquin se cachera dans les vitrines du centre-ville. Trouvez-le, faites parvenir une photo à Espace Centre-Ville et courez la chance de gagner un prix de participation. Le lutin se cachera les 7, 11 et 20 décembre.

Le 21 décembre, la chorale de l’École de musique Alain-Caron égayera les passants de la rue Lafontaine, tandis qu’ils auront l’occasion de visiter le Marché public Lafontaine pour leurs emplettes de Noël.