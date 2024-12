Un montant de 14 000 $ amassé par Info Dimanche et le Manoir Lafontaine

À la Grande guignolée des médias 2024 du 5 décembre, une somme de 14 000 $ a été amassée par Info Dimanche grâce à la générosité exceptionnelle des gens de la région et du Manoir Lafontaine. Un nouveau record pour une deuxième année consécutive pour l’hebdomadaire régional.

Les automobilistes (et certains piétons) qui sont passés à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine ont permis aux employés d’info Dimanche de récolter 6 039,60 $.

Après la collecte, des employés du Manoir Lafontaine se sont rendus aux locaux d’Info Dimanche pour contribuer eux aussi à la guignolée. Ils ont remis, en collaboration avec COGIR, un montant de 7 960,40 $. Ils ont aussi apporté plusieurs boites de denrées.

«En 2024, nous avons vu le prix du panier d’épicerie augmenter, encore. Tout coute plus cher. Voir la population répondre à cet appel à la générosité de cette façon est extraordinaire. Vous avez donné, beaucoup, et avec le sourire. Vos bons mots en ce jeudi matin froid et humide nous ont réchauffé le coeur. Merci, vraiment», s’est réjoui le directeur de l’information d’Info Dimanche, François Drouin.

UN TOTAL DE 35 628 $

CIEL-FM et CIBM ont aussi récolté un montant record. Les deux stations radio ont amassé 14 600 $, dont 2 500 $ à Trois-Pistoles au profit de l’organisme Croc-Ensemble des Basques. La somme récoltée par CIMT s'élève à 7 028 $. La station de télévision a aussi recueilli 200 boites de denrées alimentaires.

Tous les dons seront remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul (section masculine). L'organisme remettra des coupons alimentaires qui permettront des achats en épicerie. Ces gestes de générosité soutiendront les personnes plus démunies de la communauté.

Mentionnons que le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup a recueilli de nombreux dons. Au moment d’écrire ses lignes, l’organisme louperivois avait recueilli 122 boites de denrées.

Encore une fois, toute notre équipe vous remercie pour votre patience lors de vos déplacements et pour votre générosité.