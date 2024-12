Noël à Notre-Dame-du-Portage

Patrimoine et Culture du Portage accueillera le groupe Gramo’Fun pour son spectacle de Noël. La voix de Brigitte Lavoie sera accompagnée de Suzanne Goulet au clavier, de Sen Fy Hoang à la guitare, Gilles Ouellet à la guitare et percussions et de Denis Chouinard à la guitare basse, batterie et voix.

Le samedi 7 décembre à 20 h, c’est dans l’église de Notre-Dame-du-Portage que retentiront les plus beaux chants de Noël, ceux que l’on se rappelle avec un plaisir d’enfance. Des chansons festives comme «J’ai vu maman embrasser le Père Noël», celles plus nostalgiques telles que «Noël c’est l’amour» et le fameux «Hallelujah» de Leonard Cohen seront présentées.

Les billets sont en vente à la Librairie J.A. Boucher, au bureau municipal de Notre-Dame-du-Portage, à la porte le soir du spectacle ainsi qu’au numéro suivant 418-862-3995.