Invitation pour la messe de minuit à l’église Saint-Patrice

Le temps froid active l’unité pastorale de Rivière-du-Loup, qui revient avec l’expérience de réunir chanteurs et musiciens de toute la région, afin de célébrer tout en harmonie et en «grand» la messe de minuit 2024. Chaleureusement baptisée «Va nu-pieds, pas perdu», cette célébration aura lieu à l’église Saint-Patrice à minuit avec un concert qui débutera à 23 h 30.

Les personnes qui apprécient la chaleur des mélodies de Noël, qui connaissent bien ce répertoire, sont invitées à se joindre aux artistes qui participent à cet événement cette année. Les responsables : Manon Thériault, organiste et Geneviève Roussel, directrice, chanteuse et flûtiste les invitent à accorder vos voix et vos instruments afin de donner à cette cérémonie traditionnelle, un cachet unique.

Les deux répétitions de cette célébration sont le jeudi 12 décembre et le samedi 21 décembre, à 19 h, au jubé de l’église Saint-Patrice.

Les cartables de partitions pour les choristes et instrumentistes intéressés sont disponibles au bureau de la paroisse Saint-Patrice au 46 rue de la Cour. Pour les choristes intéressés, les enregistrements (MP3) de pratique sont aussi à leur disposition pour un apprentissage autonome. Pour informations ou inscriptions : 418-862-2805, poste 0 ou [email protected]