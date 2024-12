Guignolée des médias: s'unir pour contrer la faim

Alors que les préparatifs des Fêtes vont bon train dans les maisons et les commerces de Rivière-du-Loup, l'effervescence liée à Noël n'est pas synonyme de joie pour tous. Pour un nombre croissant de familles et de personnes seules, l’approche du temps des Fêtes amplifie plutôt l’angoisse liée à l’insécurité alimentaire, une réalité qui touche maintenant des gens de tous horizons.

Cette réalité rappelle l’importance d’initiatives comme la Guignolée des médias, qui aura lieu le jeudi 5 décembre à Rivière-du-Loup. Et c'est unis par cette cause que les médias de Rivière-du-Loup, Info Dimanche, CIEL FM et CIBM FM ainsi que CIMT, prendront part à cette journée de collecte visant à alléger le fardeau de ceux pour qui les repas festifs sont loin d’être garantis.

Jeudi matin, les équipes des médias locaux se positionneront aux principaux carrefours pour recueillir vos dons. Les employés d’Info Dimanche seront présents à l’intersection des rues Fraser et Lafontaine de 7 h 30 à 9 h, puis de 11 h 45 à 13 h. Les animateurs et employés de CIBM et CIEL FM vous attendront aux coins des rues Lafontaine et Hôtel-de-Ville ainsi que Témiscouata et Alfred-Fortin, tandis que CIMT sera à l’intersection Frontenac et Lafontaine.

«Il s’agit d’une huitième participation pour nous. Encore cette année, nous tenions à être présents afin de redonner aux moins nantis de notre communauté. En 2024, les besoins ont été criants, alors c’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté à la demande de nos employés de prendre part à cette guignolée», a déclaré Hugo Levasseur, éditeur d’Info Dimanche.

L’an dernier, la collaboration entre les employés d’Info Dimanche et Le Manoir Lafontaine a permis de recueillir près de 9 700 $. Une somme qui a été entièrement remise à la cause.

Le 5 décembre, faites un arrêt aux intersections ciblées et joignez-vous à cet élan de solidarité. Cette année encore, chaque contribution peut faire une différence. Ensemble, faisons en sorte que personne ne reste sur sa faim en ces temps de réjouissances.

Nous vous remercions à l'avance pour votre patience et surtout pour votre générosité.