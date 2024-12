Concert bénéfice de l’Harmonie de Rivière-du-Loup

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour À Val-Flocon se trouve un magnifique parc nature où petits et grands se retrouvent pour faire 1001 activités hivernales. Patin, ski, raquette… il y en a pour tous les goûts! L’une de ses principales attractions est sa jolie cabane. Les villageois l’utilisent pour s’y réchauffer, lire, jouer et plus ...