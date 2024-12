Guide des cadeaux pour les Fêtes

Par Allan Britnell, rédacteur en chef, L’édition Nouvelles

(EN) Les fêtes sont une période de dons, généralement sous forme de cadeaux. Cette année, nous vous proposons des idées de cadeaux pour tout le monde, du technophile dans votre vie aux façons dont vous pouvez faire des dons significatifs pour aider les moins fortunés. Et si vous recherchez des offres de vacances, nous avons également des conseils pour vous assurer d'obtenir la valeur promise.

Combattez la faim avec des repas scolaires

Chaque année, 45 millions d'enfants souffrent de malnutrition et toutes les 10 secondes, un enfant perd la vie. La malnutrition peut également perturber la concentration en classe et entraver l’apprentissage. Mais en soutenant des dons significatifs qui redonnent, comme l’achat des repas scolaires pour un enfant dans le besoin par l’intermédiaire d’une organisation comme Children Believe dans leur catalogue Gifts for Good, vous pouvez contribuer à répondre aux besoins des communautés où les repas scolaires font défaut. Il s’agit d’un petit geste qui permet aux enfants de s’épanouir à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.

Offrez un ordinateur portable doté d’intelligence artificielle

Pour les passionnés de technologie qui ont besoin d’un appareil informatique puissant, un ordinateur portable doté d’une intelligence artificielle (IA) est une véritable révolution. Les PC dotés d’une IA, comme ceux d’Intel, utilisent l’intelligence artificielle pour rendre votre ordinateur plus intelligent et plus efficace, en apprenant de vos habitudes d’utilisation pour offrir une expérience plus personnalisée. Grâce à une puissance de traitement avancée et à une autonomie prolongée de la batterie, les capacités d’IA de ces ordinateurs peuvent optimiser les performances, améliorer la sécurité et même aider à des tâches créatives comme l’édition de photos et de vidéos.

Un album photo bien organisé

Nous pouvons prendre des photos de famille, d’amis, de vacances et d’autres événements plus facilement que jamais. Mais une fois que nous prenons des photos avec notre téléphone, elles ont tendance à se perdre dans l’éther. Faites durer ces souvenirs en les compilant dans un album photo. Avec une imprimante, telle que la série HP Envy 6100, vous pouvez imprimer en toute simplicité des images de qualité professionnelle à domicile depuis votre téléphone ou votre ordinateur portable à l’aide d’une application.

Assurez-vous que votre offre est à la hauteur de vos attentes

Si un fournisseur de téléphonie mobile, d’Internet ou de télévision ne respecte pas ses promesses lors d’une vente, sachez que vous pouvez vous adresser à la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). L'organisation offre un service gratuit et impartial de résolution des plaintes concernant les problèmes liés aux services de télécommunication et de télévision au Canada, comme les frais qui ne correspondent pas à l'accord ou le service qui ne fonctionne pas comme promis. La CPRST a aussi le pouvoir d’obliger les fournisseurs à régler le problème lorsqu’ils n’ont pas respecté les règles du secteur.

