Comment éviter les intoxications alimentaires pendant les Fêtes

(EN) Si vous recevez votre famille et vos amis à l’occasion des Fêtes, vous ne voulez certainement pas être responsable d’avoir rendu tout le monde malade. Voici quatre conseils essentiels pour éviter une intoxication alimentaire accidentelle.

Maintenez la propreté

Pour assurer la salubrité des aliments, la première étape est la propreté. Avant de couper les aliments, lavez-vous les mains, puis rincez tous les fruits et légumes à l’eau courante afin d’éliminer les saletés et les bactéries qui pourraient être présentes à la surface.

Cela vaut également pour les produits dont la peau n’est pas comestible, comme les cantaloups ou les avocats. La peau peut être couverte de bactéries microscopiques. « Quand on tranche un melon avec un couteau, devinez ce qui pénètre dans la chair du melon avec la lame du couteau? Des bactéries », explique la Dre Sandeep Tamber, microbiologiste à Santé Canada. « Voilà pourquoi nous recommandons de laver les fruits et légumes. »

En revanche, contrairement à certains avis, il ne faut pas laver la viande crue avant de la cuire. En effet, laver la viande augmente le risque de contaminer l’évier et les autres surfaces de la cuisine avec des bactéries.

Séparez les aliments par sécurité

Il est essentiel de séparer les aliments crus, en particulier les fruits et légumes, des protéines comme le poulet ou le porc. En fait, beaucoup de gens utilisent des planches à découper distinctes pour les fruits et légumes et la viande. Tout plat ou ustensile ayant été en contact avec de la viande crue doit être nettoyé avant d’être réutilisé.

Cuisez adéquatement les aliments

Il est recommandé d’utiliser un thermomètre numérique pour vérifier que les aliments ont atteint une température interne sûre. Insérez le thermomètre dans la partie la plus épaisse de la viande, comme la poitrine d’une dinde, en évitant de toucher les os. Mesurez la température à plusieurs endroits pour vous assurer que vous obtenez une mesure précise.

Entreposez plus intelligemment

Les denrées périssables doivent être rangées dans le réfrigérateur ou le congélateur dès que possible. Les restes doivent également être rangés peu de temps après le repas. Vous devez veiller à ce que la température des aliments ne descende pas dans la « plage de températures dangereuses », soit entre 4°C (40°F) et 60°C (140°F), où les bactéries peuvent proliférer. Tout aliment cuit laissé à la température ambiante pendant deux heures ou plus doit être jeté.

Pour obtenir d’autres conseils, consultez le site canada.ca/salubritealiments.

