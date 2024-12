Comment planifier des vacances d’hiver à moindre coût

(EN) Vous commencez déjà à ressentir le « blues » de l’hiver? Vous avez peut-être besoin d’une escapade hivernale. Si vous désirez partir en vacances en ce moment, voici quatre conseils de Vacances Air Canada qui peuvent vous aider à planifier des vacances abordables.

Réservez tôt

Réserver le plus tôt possible présente deux avantages majeurs. D’une part, vous bénéficierez d’un plus grand choix de destinations et d’options de voyage avant qu’il n’y ait plus de disponibilités. D’autre part, plus vous réservez vos vacances tôt, plus vous avez de chances de trouver de bonnes affaires. C’est le moment idéal pour trouver des offres pour des vacances en Europe en hiver, au printemps et même pour plus tard. Une fois votre voyage et votre hébergement confirmés, pensez à réserver les billets pour les excursions que vous souhaitez faire pour éviter toute déception.

Considérez différentes options

C’est la haute saison pour les stations balnéaires et les pistes de ski. À moins que vous n’ayez déjà une offre spéciale ou que vous ayez de la chance avec une réservation de dernière minute à moindre coût, vous risquez de ne pas pouvoir vous rendre dans ces destinations. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas sortir un peu de la ville. Envisagez des endroits tempérés plus abordables où vous pourrez vous débarrasser de vos vêtements d’hiver tout en découvrant la cuisine, la culture et les attractions locales.

Comparez les prix

Réfléchissez au type de consommateur que vous êtes : aimez-vous tout planifier ou préférez-vous les forfaits? Vous pouvez choisir vos horaires de vol, votre hébergement et les excursions et attractions qui vous intéressent pour que votre itinéraire corresponde à votre budget. Sinon, vous pouvez trouver des circuits entièrement planifiés pour vous. Les forfaits préétablis prévoient souvent des rabais en fonction du volume, ce qui vous permet d’en voir et d’en faire plus à moindre coût.

Utilisez vos points

La plupart d’entre nous possèdent plusieurs cartes de récompenses ou applications que nous utilisons pour différents achats. Certaines vous permettent d’utiliser vos points pour réserver des vols, des hôtels ou des séjours dans des complexes hôteliers, y compris des voyages.

Vous trouverez d’autres conseils pour économiser sur les voyages au vacancesaircanada.com.

www.leditionnouvelles.com