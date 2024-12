Des conseils pour partager des friandises festives avec votre chien

La saison des Fêtes approche à grands pas. C'est la saison des listes, des cadeaux et des party de bureaux. Mais que seraient les Fêtes sans de délicieux plats pour garder tout le monde de bonne humeur? Et par tout le monde, nous incluons bien sûr nos compagnons canins.

Découvrez cette liste d'aliments festifs approuvés par les chiens et leurs parents, ainsi que ceux à éviter:

Profitez de la citrouille: Peut-on vraiment parler de festin des Fêtes sans citrouille? Bonne nouvelle pour les pitous: la citrouille n'est pas interdite pour eux. En fait, la citrouille est un super-aliment et regorge de nutriments. Donner aux chiens de la citrouille cuite ou en conserve (purée), sans sucre ni épices, peut également être bénéfique pour leur digestion, car elle contient des fibres.

Évitez le chocolat: Pas moyen de tourner autour du pot – le chocolat est interdit aux chiens. La présence de caféine et d'une substance chimique appelée théobromine rend le chocolat toxique pour les chiens, car ils ne peuvent pas les métaboliser comme les humains. Si ingéré, le chocolat peut provoquer une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, ainsi que des vomissements, de la diarrhée, de l'agitation, des convulsions, et plus encore. Les parents de chiens doivent donc surveiller leur compagnon de près et consulter un vétérinaire.

Profitez de viandes fraîches: Une fois cuites, les viandes fraîches comme le poulet, la dinde, le porc ou le bœuf peuvent satisfaire les envies tout en offrant aux chiots un repas nutritif et facile à digérer. Les parents peuvent également choisir des croquettes à base de viandes fraîches comme option pratique qui favorise le bien-être général des chiens, comme Now Fresh Good Gravy, qui est également enrichie d’un enrobage de bouillon d’os.

Évitez les restes de table: Pour de nombreuses raisons, il est préférable d'éviter les restes de table. Non seulement un allergène ou une toxine pourrait être présent à l’insu du parent, mais il existe également plusieurs autres risques pour la santé associés à cette pratique, tels que des problèmes digestifs comme des vomissements et de la diarrhée, voir même plus graves comme la pancréatite. De plus, donner aux chiens des aliments riches en calories peut contribuer à l'obésité.

Tout comme leurs maîtres, les chiens méritent aussi de se faire gâter un peu pendant les Fêtes. Mais il est important de s'assurer que ce qu'ils mangent leur fasse du bien. Pour en savoir plus sur la nutrition des animaux de compagnie, visitez nowfresh.com et consultez toujours un vétérinaire pour toute préoccupation, surtout lorsque vous introduisez de nouveaux aliments.

www.leditionnouvelles.com