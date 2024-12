Repas des Fêtes 2-en-1: Facile à préparer et anti-inflammatoire

(EN) Vous aimeriez une recette facile et délicieuse? Ne cherchez plus : Voici le saumon en croûte de graines de lin, riche en protéines! Les graines de lin et le saumon sont deux des aliments les plus riches en nutriments qui soient. Tous deux regorgent d’acides gras oméga-3 qui peuvent aider à réduire l’inflammation si vous vivez avec une maladie chronique comme l’arthrite.

Savourez cette recette avec vos légumes préférés en accompagnement pour un repas des Fêtes savoureux et nutritif.

Saumon en croûte de graines de lin

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 12 à 15 minutes

Temps total : 25 minutes

Portions : 4

Ingrédients :

4 c. à s. de substitut de sauce soya (comme la sauce tamari ou les acides aminés liquides)

1 ½ c. à s. de pâte d’ail

le jus d’un citron

1 c. à s. (15 ml) de moutarde de Dijon

2 c. à s. (30 ml) d’huile d’olive extra-vierge

Sel et poivre au goût

4 filets de saumon d’environ 4 oz chacun

Croûte de graines de lin :

¼ tasse (60 ml) de flocons de quinoa

¼ tasse (60 ml) de graines de lin entières

1 c. à s. (15 ml) de persil, séché

1 c. à s. (15 ml) d’origan, séché

Instructions :

Dans un bol de taille moyenne, mélangez le substitut de sauce soya, la pâte d’ail, le jus de citron, la moutarde, l’huile d’olive, le sel et le poivre. Mettez le saumon dans le bol et recouvrez-le bien du mélange. Couvrez de pellicule plastique et réfrigérez jusqu’à une heure.

Dans un bol peu profond, mélangez les flocons de quinoa, les graines de lin, le persil et l’origan.

Préchauffez le four à 425°F (220°C). Recouvrez une plaque de cuisson de papier d’aluminium antiadhésif.

Transférez les filets de saumon dans le mélange sec. Pressez doucement tous les côtés du saumon dans la chapelure afin qu’elle colle bien.

Placez les filets de saumon sur la plaque de cuisson. Faites cuire entre 12 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que le saumon se détache en flocons à la fourchette.

Si vous voulez une croûte très croustillante, changez le réglage du four à mode gril « élevé » pendant une à deux minutes pour rendre le dessus légèrement croustillant.

Servez avec une salade méditerranéenne et garnissez de quartiers de citron.

Vous trouverez davantage de recettes anti-inflammatoires sur arthrite.ca.

