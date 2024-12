Quatre gestes d’amour et de partage pour embellir le Noël des moins privilégiés

Vous avez conscience de vos privilèges — vous êtes en bonne santé, avez un emploi bien rémunéré, etc. — et aimeriez exprimer votre gratitude en apportant du réconfort à des gens ayant moins de chance que vous durant le temps des Fêtes? Voici quatre idées bienveillantes qui sauront vous inspirer!

1. FAIRE DU BÉNÉVOLAT : les organismes ayant besoin de « bras » durant la période précédant les festivités de fin d’année sont légion! Emballer des jouets destinés à des enfants issus de milieux défavorisés, cuisiner des repas dans une cuisine collective pour les offrir à des familles financièrement vulnérables, amasser des denrées pour confectionner des paniers de Noël… vous avez l’embarras du choix pour vous impliquer dans votre région!

2. RENDRE VISITE À UNE PERSONNE HOSPITALISÉE : passer Noël à l’hôpital est l’un des scénarios parmi les plus tristes possibles. Ainsi, vous pourriez apporter un peu de joie à une personne hospitalisée en lui rendant visite le 24 ou le 25 décembre. Apportez-lui une carte de souhaits, quelques douceurs ou un cadeau, et profitez de votre passage pour faire une activité en sa compagnie selon ses capacités (marcher dans le corridor en bavardant, jouer aux cartes, regarder un film de Noël, etc.).

3. DONNER DES COUPS DE MAIN : vous avez quelques heures de disponibilité dans votre horaire chargé? Mettez-les à profit afin de semer le bonheur et la reconnaissance autour de vous! Vous pourriez notamment faire preuve de générosité de façon spontanée en déneigeant l’entrée d’une personne âgée, en aidant quelqu’un ayant des problèmes de santé à installer ses décorations extérieures, en faisant l’épicerie pour des proches aidants exténués — les possibilités sont illimitées!

4. INVITER UNE PERSONNE SEULE POUR LE RÉVEILLON : pour diverses raisons ou circonstances (séparation, déménagement, maladie, travail, etc.), il peut arriver qu’un membre de votre entourage (voisin, collègue, amie…) se retrouve à passer Noël en solo sans l’avoir désiré. Dans ce cas, ouvrez-lui les bras! Invitez cette personne à fêter en votre compagnie lors du réveillon ou du brunch, ne serait-ce que pour une partie de l’évènement. Votre accueil et votre hospitalité lui réchaufferont le cœur à coup sûr!

Petites ou grandes, vos actions d’entraide et de solidarité peuvent changer la donne pour faire de la fête de Noël un moment heureux pour les gens moins chanceux. Quels gestes bienveillants poserez-vous cette année?

Distribuer des vêtements chauds à des personnes sans abri, parrainer une famille nouvellement arrivée au Québec, envoyer des cartes de souhaits à des résidents d’un centre d’hébergement, faire un don à une noble cause, etc. : quelle que soit votre façon de donner au suivant, n’hésitez pas à encourager vos proches à se joindre au mouvement!