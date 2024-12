Douze caractéristiques uniques de l’achat local durant le temps des Fêtes

1. L’ACCÈS DIRECT AUX MARCHANDISES

En achetant vos cadeaux de Noël en personne dans un commerce indépendant de votre région, vous payez et recevez immédiatement la marchandise désirée. Cela vous épargne le stress lié à l’attente d’une livraison qui pourrait contenir le mauvais article ou être laissée sans surveillance à la merci des voleurs!

2. LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Les commerçants locaux sont des gens passionnés qui redoublent d’efforts afin de vous offrir une expérience agréable en magasin durant les Fêtes. Le service à la clientèle y est chaleureux, personnalisé, et généralement plus flexible. Autrement dit, les entrepreneurs s’intéressent à vous : vous n’êtes pas un client parmi tant d’autres (comme dans le cas des grandes chaînes!).

3. LA VITALITÉ DES FOIRES COMMERCIALES

Il est fréquent que les entreprises locales s’associent entre elles afin d’organiser des évènements uniques durant cette période de l’année : marchés thématiques, dégustations de produits fins, spectacles gratuits, défilés… En choisissant de dépenser dans vos commerces locaux, vous contribuez au maintien de ces activités sans égales.

4. LES BIENFAITS ENVIRONNEMENTAUX

Une carte de souhaits conçue par un artiste de votre région voyagera beaucoup moins pour se rendre sur l’étalage d’une boutique que son équivalente importée. Il en va de même pour les vêtements, les bougies, les fromages, les boissons, etc. En fin de compte, cela représente d’importantes économies de carburant, et de grandes réductions d’émissions polluantes!

5. LA QUALITÉ DES ALIMENTS

Lorsque vous confiez la préparation de vos repas et de vos desserts des Fêtes à des artisans locaux, vous vous assurez de leur fraîcheur : quoi de mieux que d’aller récupérer la bûche ou le gâteau pour le rassemblement familial le matin même de leur finition? Contrairement à certains aliments disponibles dans les magasins à grande surface, les confections locales n’auront pas passé plusieurs jours (voire semaines!) sur les rayons.

6. LA PORTÉE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Quand vous donnez un pourboire à votre serveur, à votre coiffeuse ou à votre livreur d’une boutique de proximité, ceux-ci sont plus à même de réinjecter cet argent auprès d’autres commerçants de la région. Plus vous êtes généreux, plus vous stimulez l’économie locale : chaque dollar que vous y investissez peut en engendrer de nouveaux pour vos établissements favoris!

7. L’ORIGINALITÉ DES PRODUITS

Les entreprises locales reflètent un savoir-faire unique. Elles vous offrent une panoplie d’options qui reposent souvent sur des ingrédients ou des matériaux que vous ne trouverez pas ailleurs. Une tuque en laine d’alpaga élevé à quelques kilomètres de chez vous? Un service de traiteur qui cuisine le bœuf de la ferme voisine à la perfection? On adore!

8. LA FORMATION DE LIENS

Il n’est pas rare qu’un commerçant du coin apprenne à vous connaître au point de vous saluer par votre prénom lorsque vous entrez dans sa boutique. Cette proximité a pour effet de tisser des liens solides entre les gens et de fidéliser la clientèle. En somme, cela contribue à renforcer votre sentiment d’appartenance à votre communauté.

9. LES DÉPLACEMENT FACILITÉS

En vous rendant en voiture (ou à pied!) dans un établissement non loin de chez vous pour y faire vos achats des Fêtes, vous économisez du temps de déplacement, et forcément de l’essence. Considérant que la logistique de transport peut être un irritant important en hiver, il s’agit d’un point à ne pas négliger!

10. LA TRANSMISSION DE VALEURS

Si vous magasinez en compagnie de vos enfants ou faites découvrir des produits locaux à des jeunes de votre entourage, vous contribuez à leur curiosité ou à la formation de souvenirs qu’ils voudront sans doute reproduire une fois adultes. De façon consciente ou non, vous les sensibilisez à des valeurs importantes. À vous de jouer!

11. LA DÉCOUVERTE DE SA RÉGION

Une économie régionale en santé permet à de nouvelles entreprises de s’implanter dans les environs et de diversifier l’offre aux consommateurs. En vous intéressant à ce qui se passe dans votre coin de pays durant la période des Fêtes, vous vous assurez de le découvrir sous tous ses aspects, de ses produits exceptionnels à ses décors enchanteurs.

12. LA CRÉATION DE VALEUR

L’entretien d’un réseau unique de commerces indépendants contribue à l’aspect attractif de votre ville. Plus cette identité forte est cultivée, plus les gens verront un intérêt à venir s’installer dans la région, ce qui peut très bien faire augmenter le prix de vos biens immobiliers et de ceux des commerçants!