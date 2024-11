Comment apaiser la douleur du premier Noël sans un être cher?

Si vous avez perdu un proche au cours des derniers mois, il est normal de ne pas avoir le cœur à la fête à l’approche de Noël. Bien qu’il n’existe aucun remède miracle pour composer avec un deuil récent, ces quelques pistes pourront vous aider à vous sentir mieux :

• Respectez vos limites physiques et psychologiques, par exemple en expliquant à la parenté que vous préféreriez que l’on vous invite cette année plutôt que d’organiser le réveillon à votre domicile;

• Instaurez un rituel apaisant en mémoire de votre être cher (faire jouer sa chanson de Noël favorite, accrocher une décoration de Noël représentant sa plus grande passion dans le sapin, porter un toast avec sa boisson préférée, visiter sa sépulture, faire une minute de silence, etc.);

• Prenez un moment pour partager de beaux souvenirs et regarder des photos de votre proche avec des gens l’ayant connu et aimé — et rappelez-vous que vous avez parfaitement le droit de pleurer, il s’agit d’une réaction naturelle et saine.

Enfin, faites preuve d’indulgence envers vous-même et évitez de vous isoler. Si la douleur de votre deuil ne diminue pas après plusieurs mois, allez chercher de l’aide professionnelle (médecin, psychothérapeute, groupe de soutien, etc.).