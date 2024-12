Astuces pour réussir sa maison en pain d’épices

Décorer une maison en pain d’épices est une activité classique du temps des Fêtes. Que vous désiriez la cuisiner ou en acheter une prête-à-assembler, voici quelques trucs pour un succès assuré!

VOUS FAITES UNE RECETTE VOUS-MÊME?

• Trouvez un gabarit de maison en pain d’épices (dans un livre ou sur Internet) pour ne pas vous casser la tête! Préférez les modèles où les lignes sont droites, car les pièces seront plus faciles à assembler.

• Préparez une recette conçue spécialement pour faire une maison en pain d’épices (et non des biscuits).

• Lorsque la pâte est cuite, taillez soigneusement les contours des pièces selon le gabarit choisi.

• Décorez les quatre « murs » refroidis à votre goût et collez-les sur la base (ex. : morceau de carton) avec le glaçage, puis attendez que le tout fige avant de poser délicatement le toit.

VOUS OPTEZ POUR UN ENSEMBLE PRÊT-À-ASSEMBLER?

• Divisez les morceaux à glacer et à décorer avec des bonbons entre les membres de la famille, s’il y a lieu.

• Attendez que les décorations soient bien fixées avant de procéder à l’assemblage et à la finition (un privilège réservé aux adultes!).

Pour faire durer le plaisir, n’hésitez pas à faire preuve de créativité en ajoutant un décor autour de votre maison en pain d’épices : clôture en bâtonnets de bretzels, bonshommes de neige en guimauves… les seules limites sont celles de votre imagination!