Décoration hivernale : laissez-vous inspirer par ces quelques tendances!

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour Le Festival de Noël de Val-Flocon se tient tous les ans le 23 décembre. Selon la tradition, le père Noël ouvre les festivités en sonnant joyeusement une cloche. Il se promène ensuite sur le site pour distribuer des surprises et se faire prendre en photo avec les enfants. Or, cette année, il y a une ...