Décorations de Noël extérieures : connaissez-vous les règles de sécurité?

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour Cet après-midi, la chorale de Val-Flocon présente un numéro au spectacle de Noël du village. Mérédith, Adam et Marilou sont très excités, pour ne pas dire stressés. Ils ont beaucoup répété au cours des dernières semaines, mais c’est la première fois qu’ils monteront sur scène. De plus, tous les billets ont ...