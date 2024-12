Idées d’activités hivernales amusantes pour profiter à fond de vos vacances de Noël

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour Éléna adore glisser. Elle a donc demandé une luge rouge au père Noël — et elle l’a reçue! Ainsi, le lendemain de Noël, la fillette n’a qu’une idée en tête : essayer son cadeau sur la butte à glisser du parc nature de Val-Flocon. Malheureusement, son frère préfère jouer à l’ordinateur et ne veut pas sortir. ...