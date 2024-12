Soirée festive pour découvrir les traditions du monde à Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Une soirée festive traditions du monde aura lieu le vendredi 13 décembre, de 18 h à 21 h 30, à la salle municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, située au 531 route de l’Église Sud.

Cette activité est une belle invitation à célébrer la diversité et les fêtes de fin d’année. On y propose un moment de rencontre et de partage autour de deux temps forts. Tout d’abord, les personnes participantes sont invitées à apporter un plat représentatif de leur culture ou de leurs origines, pour environ quatre à cinq personnes, afin de favoriser un échange culinaire et culturel unique.

La soirée sera aussi rythmée par de la musique traditionnelle québécoise, en collaboration avec l’École Destroismaisons, ainsi que des sonorités venues d’ailleurs avec le groupe Nath & the Gang.

L’événement est gratuit et ouvert à tous. C’est une occasion parfaite pour les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants au Kamouraska de rencontrer la communauté. Toutes les personnes désireuses de passer un moment convivial sont les bienvenues.