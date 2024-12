Des cadeaux de Noël charitables, pour des petits gestes qui changent tout!

Vous cherchez une façon différente d’offrir des cadeaux à Noël? Voici quelques suggestions de dons ou d’actions significatives à envisager cette année :

DONNEZ À UNE NOBLE CAUSE

Certaines causes tiennent particulièrement à cœur à l’un de vos proches? Selon ses passions et ses valeurs, vous pourriez créer un véritable impact en faisant un don en son nom à une organisation qui lutte contre le cancer, qui aide les enfants à accéder à des activités sportives ou qui soigne des animaux blessés, notamment.

SOUTENEZ LA CRÉATION D’ESPACES VERTS

Pour une personne écolo, quoi de mieux qu’offrir la durabilité en cadeau? Ainsi, participez à l’aménagement d’espaces verts en faisant un don en son nom à un organisme qui lutte contre la déforestation, par exemple, afin que de nouveaux arbres voient le jour.

PARRAINEZ UNE FAMILLE DANS LE BESOIN

Faites preuve de générosité au nom de votre proche en soutenant une famille en difficulté. Renseignez-vous auprès des organismes communautaires de sa région pour fournir un apport essentiel en cette période des Fêtes — voire toute l’année!

Enfin, si vous préférez les cadeaux matériels, vous pouvez aussi acheter des bijoux faits à la main ou des produits biologiques et équitables, entre autres, auprès de divers organismes à but non lucratif. Vous pourrez ainsi gâter vos êtres chers tout en contribuant directement à une noble cause!