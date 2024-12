Rencontre de votre tout-petit avec le père Noël : conseils pour une expérience réussie

Durant le mois de décembre, il est de coutume pour les parents d’amener leur enfant rencontrer le père Noël, que ce soit au centre commercial ou dans un marché de Noël. Voici comment vous assurer que tout se déroule sans anicroche.

PRÉPARATION

D’entrée de jeu, retenez qu’il est important de bien préparer votre enfant à cette rencontre inoubliable. Expliquez-lui ce qui va se passer en des termes qu’il comprend. Par exemple : « On va attendre tranquillement; quand ce sera notre tour, tu vas aller t’asseoir sur les genoux du père Noël. Tu lui diras bonjour et ce que tu veux avoir comme cadeau. Après, on va prendre une ou deux photos et on partira pour que les autres enfants puissent voir le père Noël eux aussi. »

FILE D’ATTENTE

Personne n’aime attendre longtemps en file… surtout les tout-petits! Prévoyez donc des façons de l’occuper pendant plusieurs minutes : jouets, collations, jus, livre, etc. De cette façon, votre enfant risquera moins de s’impatienter et vous aurez l’impression que votre tour arrive plus vite!

RÉACTIONS

Il est tout à fait possible que votre enfant se mette à pleurer ou à vouloir se cacher derrière vous en arrivant près du père Noël. Dans ce cas, reconnaissez ses émotions et rassurez-le. Vous pouvez lui proposer de vous asseoir sur le père Noël avec lui ou lui offrir de parler au père Noël en lui tenant la main, par exemple. Surtout, ne le forcez pas et ne vous acharnez pas pour prendre LA photo parfaite (pensez aux autres familles qui attendent leur tour!).

Joyeux Noël à vous et à votre adorable bout de chou!

--

À QUEL ÂGE?

Selon des experts, l’âge idéal pour une première rencontre agréable avec le père Noël est de 3 ans et demi ou 4 ans. Plus jeunes, les bambins ont souvent une réaction instinctive de peur face à ce personnage imposant et exubérant.