Achat des cadeaux de Noël : faites de bonnes affaires!

Vous voulez gâter tout le monde sur votre liste sans dépasser votre budget « cadeaux »? Voici quelques méthodes éprouvées pour réduire vos dépenses!

COMMENCEZ TÔT

Il est bien plus agréable de faire ses achats à l’avance et d’ainsi éviter le stress des magasins bondés. Commencer en novembre vous permet en outre de profiter des soldes offerts avant les Fêtes et vous assure d’avoir tout le temps requis pour dénicher les cadeaux parfaits.

COUREZ LES SOLDES

De nombreuses entreprises proposent des rabais importants lors du Vendredi fou ou du Cyberlundi, notamment. Surveillez les circulaires et les publicités (ex. : dans votre journal local) de vos magasins préférés pour y trouver des offres spéciales sur une foule de produits, des appareils électroniques aux vêtements. C’est l’occasion rêvée d’en obtenir plus avec moins!

TIREZ PROFIT D’INTERNET

Si ce n’est déjà fait, abonnez-vous aux infolettres de vos marques favorites afin de vous tenir au courant des promotions à venir et des offres exclusives. Les applications de suivi des prix sont quant à elles de précieuses alliées pour trouver les articles plus dispendieux au meilleur prix.

Enfin, pensez à soutenir les détaillants et les fabricants de votre région pour magasiner vos cadeaux — et économisez sur les frais de déplacement ou de livraison!