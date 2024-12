L’abonnement à une boîte mensuelle : pour un cadeau qui dure toute l’année!

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour Corinne se réveille, s’assoit dans son lit et s’étire. Elle se frotte les yeux, puis son regard tombe sur la guirlande qui décore la porte de sa chambre. Soudain, elle se souvient : c’est le matin de Noël! Vite, elle enfile ses pantoufles et court au salon. Sa mère est en train de boire son café devant ...