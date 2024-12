Combler les amateurs de thé et de café, c’est du gâteau!

Si vous êtes en quête du parfait cadeau pour une personne qui adore le thé ou le café, pigez dans ces idées qui ne manqueront pas de l’enthousiasmer!

CHAUFFE-TASSE

Parce qu’il n’y a rien de pire qu’un café ou un thé tiède, offrez-lui un élégant chauffe-tasse qui maintiendra sa boisson préférée à la température parfaite. Ainsi, chaque gorgée sera aussi délicieuse que la première!

GADGETS

Améliorez l’expérience du café à la maison avec un nouveau moulin à café ou un mousseur à lait. Des grains fraîchement moulus et un lait parfaitement mousseux feront passer ses cafés ou thés lattés au niveau supérieur!

VAISSELLE

Apportez du style et de l’organisation à son coin thé ou café avec de charmants récipients (ex. : sucrier, pot à café). Ceux-ci ajouteront en outre une touche de sophistication à son rituel quotidien.

THÉS ET CAFÉS

Une sélection de thés ou de cafés de qualité est assurément un choix gagnant. Recherchez par exemple des grains issus du commerce équitable ou des thés mélangés localement. En plus d’offrir de savoureuses boissons, vous soutiendrez les agriculteurs et les communautés du monde entier.

SOUS-VERRES

Qu’ils soient ornés des initiales de votre proche, d’une citation significative pour lui ou d’un motif amusant, les sous-verres sont un cadeau pratique et bien pensé!

Enfin, vous pourriez soutenir vos artisans locaux en misant sur une tasse en céramique peinte à la main ou sur un couvre-théière en tricot, entre autres. Bon magasinage!