C’est Noël dans 2 semaines!

Youpi! Plus que deux « petites » semaines avant Noël! Vous avez le cœur en fête et encore beaucoup d’énergie? Fantastique! Prenez une grande respiration et attaquez-vous à ces tâches avec le sourire :

Effectuer le tour des pièces de votre maison pour mettre les objets non esthétiques (ex. : produits d’hygiène personnelle) hors de la vue des invités;

Vérifier si rien ne vous manque pour la réception (ex. : verres, chaises), et emprunter le nécessaire au besoin;

Faire provision des incontournables comme le papier de toilette, le savon à mains, les serviettes de table et les mouchoirs;

Choisir ou préparer des jeux amusants pour divertir vos convives entre les services.