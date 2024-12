Accessoires tendance du temps des Fêtes : à go, «boostez» votre style!

Vous avez une bonne idée des tenues que vous porterez lors de vos partys du temps des Fêtes? Fantastique! Pour les rendre encore plus sublimes, vous avez tout à gagner à les agrémenter d’accessoires mode bien choisis. Mais que portent les hommes et les femmes de style en cette fin d’année 2024? Tour d’horizon de quelques tendances de l’heure!

BOTTES VERTIGINEUSES

En ce qui a trait aux chaussures, on voit énormément de bottes hautes (au-dessus du genou!) qui donnent une allure à la fois affirmée et sophistiquée. À noter : le noir et le marron sont les teintes les plus polyvalentes, mais n’hésitez pas à choisir une couleur plus audacieuse (vert ou jaune, par exemple) pour enjoliver vos ensembles des Fêtes!

SACS SURDIMENSIONNÉS

Les sacs géants de type fourre-tout sont partout! On les voit notamment aux bras des hommes et des femmes qui aiment pouvoir apporter tout ce dont ils ont besoin pour passer une belle soirée — et gérer les imprévus! Selon votre tenue et votre désir d’attirer l’attention, trouvez un modèle sobre ou qui en met plein la vue.

TURQUOISE RAFFINÉE

Côté bijoux, on remarque la présence de la turquoise, cette pierre fine opaque archi populaire chez les célébrités et dont la couleur évoque les vacances au bord de la mer. Les boucles d’oreilles, les bracelets ou encore les boutons de chemise intégrant de la turquoise vous donneront à coup sûr une allure irrésistible.

Pour dénicher une panoplie d’accessoires au goût du jour, rendez-vous dans les bijouteries, les boutiques de chaussures et compagnie de votre région dès aujourd’hui!