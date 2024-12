Un cadeau inespéré pour Mamie

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

À Val-Flocon se trouve un magnifique parc nature où petits et grands se retrouvent pour faire 1001 activités hivernales. Patin, ski, raquette… il y en a pour tous les goûts! L’une de ses principales attractions est sa jolie cabane. Les villageois l’utilisent pour s’y réchauffer, lire, jouer et plus encore.

La petite Simone a réservé la cabane pour la journée pour en faire une boutique. Son souhait est d’amasser assez d’argent pour acheter un cadeau de Noël à sa grand-mère France, qu’elle adore. Elle a apporté tout ce qu’il faut pour préparer des chocolats chauds et a cuisiné des biscuits qu’elle vendra aux visiteurs du parc.

Le cadeau coûte assez cher : c’est un casque de motoneige. France a perdu son ancien casque lors de son dernier déménagement. Malheureusement, elle n’a pas assez de sous pour s’en acheter un nouveau. Elle est triste de ne pas pouvoir pratiquer son loisir favori cet hiver.

Simone sait qu’elle devra vendre beaucoup de biscuits et de boissons chocolatées pour atteindre son objectif. Mais elle est très motivée! Elle interpelle gentiment les passants :

- Qui veut se régaler tout en faisant une bonne action? demande-t-elle avec un grand sourire.

Curieux, les gens s’approchent. Simone leur explique pourquoi elle a ouvert son kiosque. Touchés par son histoire, ils font preuve de générosité. Ils lui promettent aussi qu’ils ne révéleront pas son projet secret à sa grand-mère. Car tout le monde à Val-Flocon connaît France!

La boutique de Simone est un franc succès : au-delà de ses espoirs les plus fous! À la fin de la journée, elle compte l’argent reçu. Il y en a plus qu’assez pour acheter le casque de motoneige!

Le soir du réveillon, France déballe le cadeau que lui offre sa petite-fille :

- Oh! Merci, ma belle Simone, tu vas me faire pleurer! dit-elle en sortant le casque de sa boîte.

- Joyeux Noël, Mamie d’amour! Tu penseras à moi quand tu feras tes promenades en motoneige, lui répond-elle en lui donnant un GROS câlin.