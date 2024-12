Une chorale prête à briller sur scène!

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Cet après-midi, la chorale de Val-Flocon présente un numéro au spectacle de Noël du village. Mérédith, Adam et Marilou sont très excités, pour ne pas dire stressés. Ils ont beaucoup répété au cours des dernières semaines, mais c’est la première fois qu’ils monteront sur scène. De plus, tous les billets ont été vendus. La salle est pleine à craquer!

Le décor de la scène est particulièrement réussi. Sur le sol, on retrouve un tapis blanc épais et moelleux qui ressemble à de la neige. Et quand les enfants chanteront, de gros flocons en papier tomberont du plafond. Lors de la répétition générale, tout s’est déroulé à merveille.

Dès que le spectacle commence, la foule applaudit avec enthousiasme. Les numéros se succèdent : danse, humour, magie… Les enfants de la chorale sont de plus en plus fébriles, car ce sera bientôt leur tour! Ils chanteront trois grands classiques : Petit Papa Noël, Promenade en traîneau et C’est l’hiver.

- Vous êtes prêts? demande Mérédith à ses camarades.

- Je pense bien, répond Adam, hésitant.

- Moi, j’ai hâte! s’exclame Marilou en se dandinant.

Quelques minutes avant d’entrer en scène, chacun vérifie sa tenue et prend son carnet de chansons. En tournant la première page du sien, Adam ouvre grand les yeux et la bouche.

- Les filles! Ce n’est pas le bon cahier! dit-il, paniqué. Tout est écrit en anglais! Je ne serai jamais capable de chanter sans les paroles!

Malheureusement, les enfants n’ont pas le temps de chercher un cahier en français dans les coulisses : l’animatrice est déjà en train de les présenter!

- Aie confiance en toi, Adam, chuchote Mérédith. Tu connais les chansons par cœur.

- Oui, je suis sûre que tout va bien aller, ajoute Marilou.

Les fillettes avaient raison : comme Adam avait chanté les chansons des dizaines de fois, il s’en souvenait parfaitement. Personne n’aurait pu se douter qu’il ne lisait pas vraiment les paroles dans son carnet!

Enjolivé par les flocons qui tombent du plafond, leur numéro est un grand succès. En retournant en coulisses sous les applaudissements de leurs parents et amis, les enfants se font la promesse solennelle de participer au spectacle l’an prochain!