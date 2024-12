Le petit train des sourires

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Tous les ans, le village de Val-Flocon offre des cadeaux aux enfants avec la complicité du père Noël. C’est lui qui distribue les présents en conduisant le petit train électrique qui sillonne les rues. Or, l’horaire du célèbre barbu est très chargé à l’approche des Fêtes. Il a donc besoin d’un coup de main pour accomplir sa mission en un temps record. Et c’est Clara, Maxime, Théo et Naïla qui ont été choisis pour l’assister cette année!

Les quatre amis sont très excités en montant dans le train avec le père Noël. Toute la journée, ils cognent aux portes et distribuent des cadeaux avec lui chez leurs voisins, leurs cousins, leurs camarades de classe… Ils rencontrent aussi des enfants qu’ils ne connaissent pas et qui ont l’air très gentils. Tout le monde est si content de les voir qu’ils ont l’impression de semer des sourires!

- Un grand merci pour votre aide, les enfants, dit le père Noël en les ramenant à la gare.

- Ça nous a fait plaisir, on a passé une super belle journée, répond Théo.

Ses trois amis approuvent de la tête. Puis, ils se saluent et disent au revoir au père Noël.

- Ho, ho, ho, mais vous oubliez vos cadeaux! s’exclame celui-ci.

Les enfants n’en reviennent pas : ils se sont tellement amusés qu’ils n’ont même pas pensé à leurs propres cadeaux!

- Youpi, une trousse scientifique! s’écrie Clara en ouvrant le sien. Je vais pouvoir essayer plein d’expériences!

- Moi, j’ai reçu les crayons que je voulais pour faire mes bandes dessinées! se réjouit Maxime, un sourire fendu jusqu’aux oreilles. Et toi, Théo?

- Des accessoires pour cuisiner des bonbons et des chocolats, répond le garçon. Je vais trop me régaler!

Les trois amis se tournent vers Naïla, qui observe son cadeau, les larmes aux yeux.

- Euh, tu ne l’aimes pas? demande Clara.

- Oh non, dit la fillette… je l’ADORE! C’est la figurine qu’il manquait pour compléter ma collection de dinosaures!

Les enfants sont doublement heureux : ils ont répandu la joie et reçu de magnifiques cadeaux. Ils parleront encore longtemps de cette journée spéciale!