Tartelettes au citron

Lors de votre prochaine réception des Fêtes, ces délicates tartelettes voleront la vedette!

INGRÉDIENTS

(Pour 4 tartelettes)

• 1/2 tasse de beurre non salé, à température pièce

• 1/3 tasse + 1 c. à soupe de sucre à glacer

• 1 pincée de sel

• 2 jaunes d’œufs

• 1 c. à soupe d’eau glacée

• 1/4 tasse de farine tout usage

• 4 œufs

• 2/3 tasse de sucre

• 1 c. à soupe de fécule de maïs

• 3/4 tasse de jus de citron fraîchement pressé

• 5 c. à soupe de beurre, à température pièce

• Un citron, coupé en fines rondelles

• Quelques feuilles de menthe fraîche

PRÉPARATION

1. Dans un bol, fouetter le beurre non salé, le 1/3 de tasse de sucre à glacer et le sel jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et crémeux. Ajouter les jaunes d’œufs, l’eau puis la farine jusqu’à ce que la pâte commence à prendre forme.

2. Avec les mains, pétrir la pâte afin de créer une boule lisse et uniforme. Diviser la pâte en deux et enrober chaque boule avec de la pellicule plastique. Réfrigérer durant au moins 2 heures.

3. Préchauffer le four à 350 °F.

4. Abaisser la pâte à environ 5 mm d’épaisseur. Découper 4 cercles de 12 cm de diamètre dans la pâte et les déposer dans des moules de 10 cm de diamètre, en prenant soin de plier les rebords afin de bien recouvrir les moules.

5. Déposer les moules sur une plaque à cuisson et enfourner pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit légèrement dorée.

6. Pendant ce temps, fouetter les œufs, le sucre et la fécule de maïs. Réserver.

7. Dans une casserole, faire chauffer le jus de citron. Ajouter la préparation d’œuf et de sucre, puis porter à ébullition. Maintenir une légère ébullition environ 3 minutes, ou jusqu’à ce que la préparation épaississe.

8. Retirer du feu, ajouter le beurre et brasser jusqu’à ce que la garniture de citron soit lisse et uniforme.

9. Verser la garniture dans les quatre croûtes préalablement refroidies. Saupoudrer de sucre à glacer et garnir d’une rondelle de citron et de feuilles de menthe. Garder au frais jusqu’au moment de servir.