Sucre à la crème aux canneberges et aux pistaches

Le sucre à la crème est une douceur indissociable du temps des Fêtes. Cette version agrémentée d’ingrédients aux couleurs de Noël deviendra-t-elle votre nouveau « classique »?

INGRÉDIENTS

(Pour 20 morceaux)

• 1/2 tasse de pistaches écaillées

• 1 1/2 tasse de cassonade

• 1 1/2 tasse de sucre blanc

• 1 1/2 tasse de crème 35 %

• 1/2 tasse de canneberges séchées

PRÉPARATION

1. Dans une petite poêle, faire rôtir les pistaches à sec. Lorsqu’elles sont légèrement dorées, les retirer du feu et réserver.

2. Dans un chaudron, mélanger la cassonade, le sucre et la crème. Porter à ébullition.

3. Faire monter la température du mélange à 110 °C (utiliser un thermomètre à pâtisserie). Retirer immédiatement du feu et laisser refroidir durant 30 minutes.

4. Fouetter le mélange pendant 3 minutes à l’aide d’un batteur à main, jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et non lustrée.

5. Ajouter les pistaches rôties et les canneberges; brasser doucement afin de les incorporer.

6. Verser le mélange dans un grand plat rectangulaire ou carré. Couvrir de pellicule plastique et réfrigérer pendant au moins 2 heures. Couper en 20 morceaux et servir dans une jolie assiette.