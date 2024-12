Des spectateurs pour tout le monde!

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Impossible de s’ennuyer à Val-Flocon pendant le temps des Fêtes! Aujourd’hui, des enfants se préparent à jouer une pièce de théâtre lors du célèbre Festival de Noël. Dans la cabane du parc nature, Lili se glisse dans son costume de sapin, Alexia met son habit de lutin et Frédéric enfile son déguisement de petit renne au nez rouge.

- Toute ma famille est ici, s’écrie le garçon, radieux. Même mes cousins et cousines qui habitent loin!

- C’est super! dit Lili. Moi aussi, j’ai quelques membres de ma famille qui viennent me voir.

- Vous êtes chanceux. Moi, je n’ai personne. Et mes deux parents travaillent… comme d’habitude! réplique Alexia en haussant les épaules.

Le père d’Alexia est infirmier et sa mère est pompière. Ils travaillent donc souvent le soir, la nuit, la fin de semaine et même pendant les congés! Pour assurer la santé et la sécurité des villageois de Val-Flocon et des environs, ils doivent faire des sacrifices, y compris manquer des évènements.

- Désolé, j’avais complètement oublié pour tes parents, dit Frédéric, tout penaud.

- Pas besoin d’être désolé, répond Alexia. C’est la vie! Et tu sais quoi? Même si je suis un peu déçue, je ne suis pas fâchée. Je suis surtout fière d’eux : ils sont comme des superhéros!

- C’est vrai, ça! approuve Lili.

La pièce commence dans quelques minutes. Frédéric regarde le public en jetant discrètement un œil par la fenêtre de la cabane.

- Mais… ce ne sont pas tes parents, Alexia, là, dans la première rangée? s’exclame le garçon.

Sans trop y croire, celle-ci se penche à côté de son ami. Eh oui, ce sont bien ses parents! Surprise, émue et remplie d’énergie, Alexia donne le meilleur spectacle de sa vie. La pièce, qui se déroule au pôle Nord, est très drôle. Le public rit aux éclats!

À la fin de la pièce, Alexia court rejoindre son père et sa mère avec un énorme sourire. Après l’avoir félicitée, ceux-ci lui expliquent qu’ils voulaient lui faire une surprise : ils s’étaient organisés il y a longtemps pour se faire remplacer par des collègues en or.

- Vous leur direz le plus gros MERCI du monde et leur ferez un câlin GÉANT de ma part! s’exclame la fillette en serrant ses parents dans ses bras.