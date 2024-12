Un bonhomme de neige très photogénique

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Ce matin, Marc-André est impatient : il attend sa parenté pour le traditionnel brunch de Noël. Or, le temps avance à la vitesse d’un escargot… En plus, ses parents sont trop occupés avec les derniers préparatifs pour jouer avec lui. Bref, il tourne en rond!

- Va donc faire un tour dehors en attendant tes cousins, suggère sa mère.

- Il tombe de gros flocons, ajoute son père. Je parie que la neige est collante!

- Oh oui, je pourrais faire un bonhomme de neige alors! s’exclame le garçon.

Enthousiasmé, Marc-André rassemble les accessoires dont il aura besoin. Dans le sac de vêtements à donner, il récupère un grand foulard rouge et turquoise et la tuque assortie. Il choisit ensuite une belle carotte dans le tiroir à légumes. Pour finir, il trouve dans sa boîte à bricolage des boutons noirs et tout ronds.

Sitôt dehors, Marc-André constate avec joie que son père avait raison : la neige est super collante! S’agenouillant, il forme une boule et la fait rouler jusqu’à ce qu’elle devienne assez grosse pour constituer le corps de son bonhomme. Il façonne ensuite une deuxième boule plus petite pour la tête.

Enfin, le garçon habille sa création : il place le foulard, la tuque et tous les boutons. Au moment où il ajoute la carotte pour la touche finale, une voiture arrive dans la cour.

- Déjà?! s’étonne Marc-André.

Occupé avec sa sculpture de neige, il n’a pas vu le temps passer!

- Joyeux Noël, Marc-André! dit sa tante en sortant de l’auto. Wow, ton bonhomme est vraiment magnifique! Tu sais quoi? On devrait prendre nos photos de famille avec lui. Ça ferait changement des photos devant le sapin!

Ainsi, après le brunch, la parenté se réunit dehors et réalise une foule de clichés. Sur chacun d’eux, Marc-André sourit fièrement aux côtés de son superbe bonhomme de neige. Et tout le monde est d’accord : grâce à lui, ce sont leurs plus belles photos de famille à vie!