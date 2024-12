Un joli cadeau et une énorme surprise pour Noël

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Corinne se réveille, s’assoit dans son lit et s’étire. Elle se frotte les yeux, puis son regard tombe sur la guirlande qui décore la porte de sa chambre. Soudain, elle se souvient : c’est le matin de Noël!

Vite, elle enfile ses pantoufles et court au salon. Sa mère est en train de boire son café devant le foyer.

- Joyeux Noël, ma puce! s’exclame-t-elle en l’apercevant.

- Joyeux Noël, Maman! répond Corinne en observant les cadeaux sous le sapin avec des yeux ronds.

Sa mère lui tend alors une grosse boîte emballée dans du joli papier rouge.

- Tiens, le père Noël a déposé ça pour toi, dit-elle.

- Oh, j’ai hâte de voir ce que c’est! s’enthousiasme la fillette.

Elle s’assoit et déballe le cadeau. C’est une paire de patins avec des arcs-en-ciel et des paillettes. Ils sont trop mignons!

- Oh! s’écrie Corinne. Maman, est-ce qu’on pourra aller au parc nature cet après-midi?

- Hum, malheureusement, non, répond sa mère. Ton grand-père s’en vient, et on n’a pas le temps de traverser tout Val-Flocon pour aller patiner. Mais… j’ai une meilleure proposition à te faire, ajoute-t-elle d’un ton mystérieux. Viens avec moi.

Intriguée, Corinne suit sa mère dans l’entrée. Elles s’habillent chaudement, puis elles sortent. Main dans la main, elles traversent le terrain jusqu’aux grands arbres qui le séparent presque en deux. Derrière, Corinne découvre… une patinoire! Un magnifique bonhomme de neige semble garder les lieux.

- Tadam! dit sa mère en riant. Puisque le parc est loin, j’ai demandé aux voisins de me donner un coup de main pour faire une patinoire en cachette. Comme ça, tu pourras patiner autant que tu veux. Et les voisins aussi, évidemment!

- Oh, Maman, tu es la meilleure! Merci, merci, merci!!! s’exclame Corinne en lui sautant au cou.

Déjà, elle songe à tous les beaux moments qu’elle passera sur la glace. À n’en pas douter, l’hiver sera mémorable!