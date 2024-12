Salade d’orzo et de poulet grillé

Cette salade gourmande est une véritable explosion de saveurs. Faites-en l’expérience!

INGRÉDIENTS

(Pour 6 portions)

• 2 poitrines de poulet

• 3 tasses d’orzo cuit

• 1 tasse de tomates cerises, coupées en quartiers

• 1 tasse de poivron rouge, coupé en cubes

• 1/2 tasse de fromage feta, émietté

• 1/2 tasse de basilic frais, haché

• 1/4 tasse d’échalotes françaises, hachées

• Le jus d’un citron

• 1/4 tasse d’huile d’olive

• 2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc

• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon

• Sel et poivre

PRÉPARATION

1. Sur le BBQ ou dans une poêle striée, faire cuire le poulet préalablement assaisonné de sel et de poivre. Réserver.

2. Dans un grand bol, mélanger l’orzo, les tomates, le poivron, le fromage feta, le basilic et les échalotes.

3. Couper les poitrines de poulet en petits cubes, et les ajouter à la salade.

4. Dans un petit bol, fouetter le jus de citron, l’huile d’olive, le vinaigre de vin et la moutarde de Dijon. Saler et poivrer.

5. Verser la vinaigrette sur la salade et touiller.