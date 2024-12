Une promenade épique… et un nouveau compagnon!

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Hier soir, Clémence a reçu le jeu vidéo qu’elle avait demandé au père Noël. Elle est tellement heureuse que, depuis son réveil, elle est rivée à son écran avec sa manette.

- Clémence, dit son père, il est temps de faire une pause. Pas question que tu passes la journée devant la télé.

- Mais Papa, c’est Noël! proteste la fillette.

- Allez, ferme ça et va jouer dehors, insiste-t-il.

Mécontente, Clémence sauvegarde sa partie et éteint la console.

- Il n’y a rien à faire dehors, bougonne-t-elle.

- Tu n’as qu’à aller au parc, propose son père, il y aura sûrement des enfants que tu connais.

- Hum, d’accord. On dirait que je n’ai pas trop le choix, de toute façon… soupire-t-elle.

Clémence s’habille et prend la direction du parc nature de Val-Flocon en traînant les pieds. Sur place, elle ne voit aucun de ses amis. Déçue et de très mauvaise humeur, elle s’engage dans le sentier qui traverse le parc.

Tout en marchant, elle ne cesse de penser à son jeu vidéo. Soudain, elle s’imagine en être l’héroïne. Elle court alors pour échapper à des ennemis terrifiants. Elle se cache derrière les arbres en attendant que la voie soit libre. Elle saute ou glisse sur le sol pour éviter des obstacles invisibles…

Quand elle s’arrête, à bout de souffle, Clémence pousse un cri de victoire. Sur la clôture, un oiseau semble la regarder comme s’il avait observé la scène avec intérêt. La fillette lui fait un clin d’œil. Lorsqu’elle reprend sa course pour rentrer, l’oiseau s’envole. À sa grande surprise, il la suit… jusqu’à la maison!

Clémence le guide vers les mangeoires que son père a récemment installées. L’oiseau s’y pose, picore quelques graines et se met à chanter. La fillette l’écoute, ravie. Le lendemain et les jours suivants, il revient la visiter. Clémence est tout heureuse : elle a toujours rêvé d’avoir un animal de compagnie, et voilà qu’elle a un nouvel ami à plumes! Ce sont les plus belles vacances de Noël du monde!