Quiche au saumon et au brocoli

Gourmande à souhait, cette quiche se prépare en un tournemain. Bonne dégustation!

INGRÉDIENTS

(Pour 4 portions)

1 croûte à tarte du commerce

6 œufs

1/2 tasse de crème

1 tasse de petits fleurons de brocoli

1 tasse de saumon, coupé en petits cubes

1 échalote française, ciselée

1 tasse de mozzarella, râpée

Sel et poivre

PRÉPARATION

- Préchauffer le four à 350 °F. À l’aide d’une fourchette, piquer le fond et les côtés de la croûte. Enfourner 10 minutes. Réserver.

- Dans un grand bol, fouetter les œufs et la crème. Ajouter le brocoli, le saumon, l’échalote et la mozzarella. Saler et poivrer.

- Verser la préparation d’œufs dans la croûte et enfourner 40 minutes, ou jusqu’à ce que le centre de la quiche soit ferme.

- Laisser reposer 10 minutes avant de couper et de servir.