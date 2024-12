Une journée de glissade riche en émotions

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Éléna adore glisser. Elle a donc demandé une luge rouge au père Noël — et elle l’a reçue! Ainsi, le lendemain de Noël, la fillette n’a qu’une idée en tête : essayer son cadeau sur la butte à glisser du parc nature de Val-Flocon. Malheureusement, son frère préfère jouer à l’ordinateur et ne veut pas sortir. Et comme ils viennent d’emménager, Éléna n’a pas encore eu l’occasion de se faire des amis…

Eh bien, tant pis, elle a trop hâte d’aller glisser! Elle se rend toute seule au parc. Il y a des enfants qui jouent au hockey. D’autres font de la raquette ou construisent un fort.

- Chouette, s’exclame Éléna, j’ai la butte à glisser juste pour moi!

Elle grimpe la pente, s’installe sur sa luge et glisse en poussant des cris de joie. Sa luge va vite et loin. Quel bonheur! Encore et encore, elle remonte la pente, puis glisse à nouveau. Elle s’amuse follement : pas de file d’attente, et des descentes à volonté!

Or, au bout d’un moment, elle commence à s’ennuyer. Glisser autant qu’on veut, c’est bien, mais avec des amis, ce serait tellement mieux… Du haut de la butte, elle observe les enfants qui jouent ailleurs dans le parc.

Quand ses yeux s’arrêtent sur la patinoire, elle remarque que la partie de hockey est terminée. Prenant son courage à deux mains, Éléna dévale la pente sur sa luge. Puis, elle court jusqu’au groupe de joueurs en train de remettre leurs bottes :

- Euh, salut, dit-elle en rougissant. Je m’appelle Éléna. Je ne connais personne ici, mais, euh, j’aimerais bien avoir des amis pour glisser. Est-ce que… est-ce que ça vous tente?

À sa grande surprise, plusieurs enfants acceptent l’invitation. Certains ont aussi une luge. En se les partageant, Éléna et ses nouveaux amis passent des heures à glisser. Ils ont tellement de plaisir qu’ils se donnent rendez-vous le lendemain.

En rentrant, Éléna songe que c’est presque une chance que son frère ne soit pas venu. Non seulement elle a essayé sa nouvelle luge, mais elle s’est fait plein d’amis! Vivre à Val-Flocon, ça lui plaît déjà!