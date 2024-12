Un film de Noël qui donne des ailes!

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Entre Noël et le jour de l’An, Louis, Florence et Charlotte sont rassemblés pour une soirée cinéma. Confortablement installés dans le salon de Louis, les trois élèves de l’école primaire de Val-Flocon ont décidé de regarder le film d’animation Bonhomme Grand-Cœur.

C’est l’histoire d’un gentil bonhomme de neige magique qui prend vie durant la nuit pour aider ses voisins en secret. On le voit faire plein de bonnes actions, et la réaction des gens qui s’en aperçoivent le lendemain matin réchauffe le cœur. À la fin du film, les trois amis discutent avec entrain.

- Quand Bonhomme Grand-Cœur a nettoyé l’atelier du vieux monsieur, ça m’a fait penser à mon voisin d’en face. Je l’ai vu déneiger sa cour l’autre jour : il était tout rouge et essoufflé! raconte Louis.

- Oui, je le connais, c’était notre chauffeur d’autobus l’an dernier. Il est tellement gentil! s’écrie Florence.

- J’ai une idée! Et si on faisait comme Bonhomme Grand-Cœur? On pourrait profiter de nos jours de congé pour rendre des gens heureux? propose Charlotte.

- Je suis 100 % partant! Et on n’aurait pas besoin de faire ça en cachette la nuit, on pourrait juste dire aux gens que ça nous occupe et que ça nous fait plaisir! ajoute Louis.

- Oh oui, et on mettrait nos chapeaux de père Noël! s’exclame Florence en sautillant.

Dès le lendemain, les enfants commencent leur « tournée de bonnes actions ». D’abord, ils déneigent chez le voisin de Louis. Le deuxième jour, ils promènent le chien de la grand-mère de Charlotte (qui n’ose pas sortir quand les trottoirs sont trop glissants!). Enfin, ils apportent des biscuits maison aux Rodriguez, les voisins de Florence. Ceux-ci viennent d’adopter un adorable bébé qui les tient éveillés toute la nuit!

Tous sont reconnaissants et disent un gros « MERCI » aux enfants. Emballés d’avoir rendu des gens heureux tout en ayant du plaisir, ils se promettent de renouveler l’expérience l’an prochain!