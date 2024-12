Quand slalom rime avec podium

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Les festivités des vacances de Noël battent leur plein à Val-Flocon. Au programme aujourd’hui? Des compétitions sportives amicales à la station de ski! Au sommet de la piste, plusieurs enfants attendent leur tour pour participer à l’épreuve de slalom mixte.

La jeune Aline est très excitée. Elle s’est entraînée souvent au cours des dernières semaines pour zigzaguer entre les petits drapeaux. Elle espère vraiment terminer parmi les trois premiers dans sa catégorie pour recevoir une jolie médaille en forme de flocon!

Mais surtout, elle rêve de pouvoir rencontrer la célèbre Dominique Bourgeon après l’épreuve. Invitée d’honneur de l’évènement, c’est une skieuse paralympique de renommée mondiale dont on ne compte plus les exploits!

Lorsqu’arrive son tour, Aline a le cœur qui bat très fort. Elle regarde en bas de la pente et aperçoit sa famille et ses amis qui l’encouragent. Ça y est, c’est le départ! La fillette amorce la descente en douceur, puis la vitesse augmente rapidement. Un drapeau, deux drapeaux, trois drapeaux… elle les contourne facilement et n’en rate aucun. Quelle performance!

La foule applaudit sa prouesse et les « bravos » fusent. À la fin de la compétition, on annonce les gagnants. Aline a obtenu la première position dans sa catégorie! Juchée sur la plus haute marche du podium, elle voit arriver son idole :

- Félicitations, Aline, tu m’as vraiment impressionnée! dit Dominique Bourgeon en lui mettant la médaille autour du cou.

- Je suis ta plus grande fan! répond la jeune sportive, les yeux remplis d’étoiles. C’est toi qui m’as donné envie de faire du ski!

- Si tu veux, je pourrais te donner quelques trucs pour améliorer ta technique? Ça me ferait plaisir!

- Oui, tellement! s’exclame Aline, au comble du bonheur. C’est le plus beau jour de ma vie!