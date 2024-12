Pétoncles poêlés au pamplemousse

Vous aimeriez servir des bouchées raffinées pour impressionner — et régaler — votre tablée? Essayez ces pétoncles poêlés!

INGRÉDIENTS

(Pour 4 portions)

• 8 pétoncles

• Suprêmes d’un pamplemousse rose

• 2 c. à soupe d’huile d’olive

• 1 c. à thé de miel

• 5 branches de romarin frais

• 1/4 tasse de beurre

• 4 biscottes minces

• 2 c. à soupe de pétales de fleur de carthame

• Sel et poivre

PRÉPARATION

1. Déposer les pétoncles dans une assiette recouverte de papier absorbant. Éponger le dessus des pétoncles avec un 2e papier absorbant. Réserver.

2. Couper les suprêmes de pamplemousse en petits morceaux et les déposer dans un bol. Ajouter l’huile d’olive, le miel et les brins d’une branche de romarin. Saler et poivrer. Mélanger délicatement et réserver.

3. Dans une poêle, faire chauffer le beurre à feu vif. Déposer les pétoncles dans la poêle en prenant soin qu’ils ne se touchent pas. Les saisir sans y toucher durant 3 minutes. Retourner les pétoncles et les saisir à nouveau 3 minutes sans y toucher. Pendant ce temps, arroser les pétoncles avec le beurre dans la poêle à l’aide d’une cuillère.

4. Piquer les 4 branches de romarin dans 4 pétoncles et déposer ceux-ci sur une assiette. Superposer le 2e pétoncle dans chaque assiette. Ajouter une biscotte, puis le quart de la salade de pamplemousse et des pétales de carthame. Saler et poivrer.

Les pétales de carthame peuvent être trouvés dans les boutiques vendant des thés de spécialité.

