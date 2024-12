Un igloo super confortable!

La générosité des gens envers les familles de la région de Rivière-du-Loup ne s’estompe pas et c’est d’autant plus vrai à l’approche des Fêtes. Le plus récent rendez-vous de la traditionnelle collecte Marto et ses Ti-Pauvres – KRTB a atteint un sommet historique en 2024 avec près de 41 000 $ récoltés en dons, friandises, petites douceurs et jouets ...