Une fête de quartier remplie de beaux défis

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Comme chaque année, le village de Val-Flocon a prévu plusieurs activités pour divertir les familles pendant les vacances de Noël. Aujourd’hui, Claudia, Gabriel et Damien passent la journée à la fête de quartier, qui a des allures de foire.

Avec curiosité, les amis s’approchent des kiosques de jeux d’adresse. Ils voient les belles récompenses — surtout les toutous! — qu’ils pourraient remporter grâce à leurs habiletés. Pour permettre à tous de s’amuser, les organisateurs ont distribué aux enfants un coupon leur donnant le droit de participer à l’épreuve de leur choix.

Claudia s’arrête devant un kiosque où l’on doit crever des ballons avec des fléchettes.

- Je vais utiliser mon coupon ici, parce qu’il y a un jeu de fléchettes chez ma grand-mère et que je suis pas mal bonne! dit-elle.

- Et avez-vous vu plus loin? lance Damien, tout excité. Il y a une course à obstacles avec des sacs de sable à transporter. J’ai envie d’essayer, parce que je suis fort et rapide!

- Et regardez là-bas! s’écrie ensuite Gabriel. Il y a un jeu de lancer de balles de neige sur des cibles en mouvement. C’est en plein mon genre de défi : je suis un des meilleurs joueurs de mon équipe de baseball!

Après avoir bu un bon chocolat chaud pour se donner des forces, les amis se rendent ensemble aux trois kiosques qu’ils ont choisis. Lorsqu’un d’entre eux tente sa chance à un jeu, les deux autres l’encouragent en criant et en applaudissant. Et ça fonctionne!

Grâce à son talent aux fléchettes, Claudia parvient à crever assez de ballons pour remporter le toutou-robot de ses rêves!

De son côté, Damien impressionne tout le monde en contournant les obstacles du parcours tout en transportant des sacs de sable lourds. Sa victoire lui permet d’obtenir un magnifique cactus géant — mais pas du tout piquant!

Enfin, Gabriel se concentre au maximum pour atteindre les cibles avec ses balles de neige… et réussit! Il gagne un bonhomme de neige en peluche super moelleux. Fiers de leurs exploits, les trois amis sautent de joie!

Le soir, les enfants s’endorment en souriant avec leur toutou remporté pendant la fête de quartier.