Canapés aux figues et au prosciutto

Les décorations de Noël extérieures peuvent transformer votre demeure en un endroit féérique. Or, au moment de les installer, vous devez prendre des précautions pour réduire les risques d’incendie et autres ennuis. Les voici! RECHERCHEZ LES ARTICLES «POUR USAGE EXTÉRIEUR» N’utilisez que des ampoules et des ornements conçus pour l’extérieur, ...