Une soirée magique sous le ciel étoilé

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Ariane et Joël sont de vrais « mordus » de sciences. Les deux amis étaient donc ravis d’apprendre qu’une activité d’astronomie aurait lieu au parc nature de Val-Flocon entre Noël et le jour de l’An. Et ce soir, c’est le grand soir!

- Salut! dit Joël en arrivant avec ses parents.

- Enfin, tu es là, s’exclame Ariane, j’ai trop hâte de voir les kiosques!

Les enfants laissent leurs parents discuter ensemble et se dirigent vers les kiosques. Celui sur les constellations les fascine tout particulièrement. Ils apprennent également plein de choses sur les astéroïdes, les comètes et les trous noirs.

Ils participent ensuite à l’atelier de bricolage. En groupe, ils confectionnent un gros système solaire avec des objets recyclés. Puis, on sert une collation (des biscuits et des beignes en forme d’étoile!) pendant qu’un astronaute leur parle de la vie dans une station spatiale. Ariane et Joël sont si captivés qu’ils en oublient presque de manger!

Enfin, toutes les lumières du parc s’éteignent. Les conditions sont idéales : il n’y a pas un seul nuage. Dans le ciel noir, les étoiles brillent de mille feux.

- Oh, c’est tellement beau, murmure Joël.

Ils contemplent ce magnifique spectacle en silence pendant un instant, émerveillés.

- Regarde, c’est la Grande Ourse, dit soudain Ariane en pointant la constellation.

- Viens, on va se mettre en file pour avoir un télescope, propose son ami.

Quand c’est leur tour, l’animateur les aide à observer les planètes Mars et Jupiter, bien visibles ce soir. Les enfants n’en reviennent pas! À la fin de l’activité, leurs yeux scintillent aussi fort que les étoiles.

- Dommage qu’on n’ait pas vu d’étoiles filantes… se désole la fillette.

À cet instant précis, un éclat de lumière traverse le ciel.

- Oh, fais un vœu, Ariane! s’écrie Joël.

Sans le savoir, ils souhaitent exactement la même chose : être amis pour toute la vie!