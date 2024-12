Bûche de Noël «tourbillon» aux raisins secs

Lors de vos réjouissances des Fêtes, ce divin dessert en spirale fera tourner toutes les têtes!

INGRÉDIENTS

(Pour 12 portions)

• 8 œufs

• 2 tasses de sucre blanc

• 2 tasses de farine

• 2 c. à thé de poudre à pâte

• 1 c. à thé d’extrait de vanille

• 2 c. à soupe de poudre de cacao

• 1 tasse de raisins secs blonds, divisée

• 1 tasse de raisins secs, divisée

• 1/2 tasse de rhum épicé (ou de sirop simple aux épices pour une version sans alcool)

• 2 tasses de sucre à glacer

• 2 c. à soupe de lait

• Quelques noix de Grenoble, hachées grossièrement

• Quelques feuilles de menthe fraîche

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans un batteur sur socle, battre les œufs et le sucre pendant 5 minutes. Ajouter la farine et la poudre à pâte, puis mélanger jusqu’à ce que la préparation soit uniforme. Séparer le mélange en deux parties égales dans deux bols. Dans le premier, ajouter l’extrait de vanille et bien mélanger. Dans le deuxième, ajouter la poudre de cacao ainsi que la moitié des raisins secs blonds et réguliers. Bien mélanger.

3. Tapisser deux plaques à cuisson rectangulaires de papier parchemin et les vaporiser d’enduit antiadhésif. Verser chaque préparation sur une plaque à cuisson, et enfourner 10 minutes. Retirer les plaques du four et laisser reposer 15 minutes.

4. Prendre délicatement chaque gâteau avec le papier parchemin, et les déposer sur des grilles à pâtisserie. Badigeonner généreusement chaque gâteau de rhum épicé. Laisser reposer environ une heure, jusqu’à ce que les gâteaux soient complètement refroidis.

5. Pendant ce temps, mélanger le sucre à glacer et le lait. Réserver.

6. À l’aide du papier parchemin, renverser le gâteau au chocolat sur le gâteau à la vanille. Retirer le papier parchemin du dessus. À l’aide du papier parchemin du dessous, rouler fermement le gâteau sur lui-même afin d’obtenir une bûche avec un tourbillon à l’intérieur.

7. Verser le glaçage sur le gâteau, garnir des morceaux de noix de Grenoble et des raisins secs restants. Décorer de feuilles de menthe.